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Гендиректор МТЗ: чувство гордости за то, что мы производим. Мы все одна семья

20 декабря 2020 18:40
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Новости Беларуси. Впечатляющий парад белорусских тракторов 20 декабря могли наблюдать жители столицы. Одновременно 260 машин с МТЗ направились в Витебскую область, где будут помогать аграриям на весенне-полевых работах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Гендиректор МТЗ: чувство гордости за то, что мы производим. Мы все одна семья-1

Около сотни мощных энергонасыщенных тракторов утром стартовали от проходной завода, по дороге к ним присоединилась еще одна колонна – вся эта техника проехала по основным трассам нашей страны. Еще несколько десятков тракторов Belarus доставят железнодорожным транспортом.

Гендиректор МТЗ: чувство гордости за то, что мы производим. Мы все одна семья-4

Гендиректор МТЗ: чувство гордости за то, что мы производим. Мы все одна семья-6

Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода:
Мы полностью хотим обновить в ближайшие три года модельный ряд и занять устойчивую позицию не только на своем рынке, но и на мировом рынке в том числе.

Чувство гордости за то, что мы производим, чувство такое, что нас сегодня более 23 тысяч. Мы все одна семья и мы делаем все от нас зависящее, чтобы наш труд был востребован.

Гендиректор МТЗ: чувство гордости за то, что мы производим. Мы все одна семья-9

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Виталий Вовк # Фотофакт

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