Гендиректор МТЗ: чувство гордости за то, что мы производим. Мы все одна семья

Новости Беларуси. Впечатляющий парад белорусских тракторов 20 декабря могли наблюдать жители столицы. Одновременно 260 машин с МТЗ направились в Витебскую область, где будут помогать аграриям на весенне-полевых работах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Около сотни мощных энергонасыщенных тракторов утром стартовали от проходной завода, по дороге к ним присоединилась еще одна колонна – вся эта техника проехала по основным трассам нашей страны. Еще несколько десятков тракторов Belarus доставят железнодорожным транспортом.

Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода:

Мы полностью хотим обновить в ближайшие три года модельный ряд и занять устойчивую позицию не только на своем рынке, но и на мировом рынке в том числе.

Чувство гордости за то, что мы производим, чувство такое, что нас сегодня более 23 тысяч. Мы все одна семья и мы делаем все от нас зависящее, чтобы наш труд был востребован.