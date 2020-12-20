Более 200 тракторов Belarus отправились в хозяйства Витебской области. Технику задействуют на весенне-полевых работах

Новости Беларуси. Впечатляющий парад белорусских тракторов 20 декабря могли наблюдать жители столицы. Одновременно 260 машин с МТЗ выдвинулись в Витебскую область, где будут помогать аграриям на весенне-полевых работах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около сотни мощных энергонасыщенных тракторов утром стартовали от проходной завода, по дороге к ним присоединилась еще одна колонна. Вся эта техника проедет по основным трассам нашей страны. Еще несколько десятков тракторов Belarus доставят железнодорожным транспортом.

Отметим, что северная область нашей страны в плане погоды самая капризная и техника там нужна специфическая, потому эти машины дорабатывали с учетом всех пожеланий тех, кому предстоит выходить с техникой Belarus в поле. Всего до конца года в хозяйства Витебской области поставят 354 трактора МТЗ, и это абсолютный рекорд.

Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода:

То количество тракторов, которые сегодня есть у селян, это недостаточно. И мы готовы серьезно модернизировать свою технику. Здесь вы видите некоторые образцы будущих изделий.

Самая главная задача – чтобы тракторист, оператор имел лучшие условия комфортные для своего тяжелого труда. Это самое главное сегодня для нас, для тракторозаводцев, чтобы нашу технику любили не за то, что она простая и относительно дешевая, чтобы она была комфортной и хорошей.

Мы полностью хотим обновить в ближайшие три года модельный ряд и занять устойчивую позицию не только на своем рынке, но и на мировом рынке в том числе.