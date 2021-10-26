Люди болеют, но темпы уже не те. Президент объяснил врачам и журналистам, что такое осторожный оптимизм

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дайте мне информацию. Да-да-да, вот это. Мне сегодня справочку принесли. Это, наверное, вчера собирали на вечер информацию? И начали «сползать». Смотрите, что получается. В результате происходит снижение темпов заболеваемости. Да, люди болеют, поступают к вам. Но уже темпы не те, что было даже две или три недели тому назад. Тогда произошла вспышка, и мы «побежали» в эту гору. Сейчас заболеваемость есть, мы остановились на высоком уровне. Вы видите, сколько больных. Вот, мы остановились, но нет того роста. То есть нет темпов роста. Это первый показатель, который я как экономист анализирую. И прирост новых случаев у нас снизился в полтора раза.

Дальше – цифра 2. Количество поступлений пациентов с пневмониями не прибавляется. Оно остается на том же уровне. Если у нас, к примеру, было 2 500, мы так идем по этому плато, как Караник говорил, ну и нынешний тоже [Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси – прим. ред.], вдвоем же работали. И только за последнюю неделю на 6,4 % у нас увеличилось число выписанных из стационаров. То есть уже на шесть с половиной. Ну, немного. Из 100 шесть с половиной человек мы из стационаров выписываем. Это в целом по стране – где-то больше, где-то меньше. Где-то, может, и плюс, но где-то и большой минус. Но в целом вот такая тенденция – госпитализированных на 6,5 % мы выписываем больше. Снижение потребления кислорода в сравнении с прошлой неделей – на 1,3 %. Почти ничего, но не тот обвал, когда мы с колес работали и порой баллон снял – баллон вставил. И когда мне пришлось все перепрофилировать – и промышленность, и даже у военных летчиков – забирать кислород для вас. Уже не просто стабилизация, а на 1,3 % снизилось. Со вчерашнего вечера на сегодняшнее утро – то, что я успел, вот эти факты. Это вызывает осторожный оптимизм.