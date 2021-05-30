Любовь Черкашина о том, как находят будущих чемпионок, сколько зарабатывают тренеры и почему педагог – это образ жизни

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр, рассказала, как находят будущих чемпионок, сколько зарабатывают тренеры и почему педагог – это образ жизни. Ольга Коршун, ведущая:

Вас случайно заметила тренер. Ваша мама работала страховым агентом, взяла вас с собой на работу, пришла по своим делам к тренеру. Тренер на вас обратила внимание.

Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр:

Застраховали меня в спорт. Ольга Коршун:

Много таких историй. Ляйсан Утяшеву увидели в магазине. Вы сейчас, когда куда-то приходите, тоже так оцениваете детей? Как открывают спортсменок сегодня? Где их находят?

Любовь Черкашина:

У всех абсолютно по-разному. Недавно обсуждали тему, что мне очень нравится, когда на группах начальной подготовки, на наборе работают наши мэтры, которые 50 лет отдали гимнастике. Они все равно работают на наборе. Я порой спрашиваю: «Как вы замечаете?» Говорят: «Я посмотрела – вот да». Вот это секрет – «вот да». Поэтому смотреть на какие-то параметры, когда учишься, – да, но потом уже глаз настолько наметан, что ты четко понимаешь: с этой попробуем, вот с этой. Но там же еще зависит, хотят родители видеть в спорте или не хотят. Безусловно, не могу исключить тот факт, что когда проходят какие-то большие масштабные события спортивные, чемпионат какой-то прошел по художественной гимнастике или Кубок мира, те же Олимпийские игры, когда с медалями наши гимнастки возвращаются, прямо сентябрьский бум. Также был бум после Европейских игр, потому что у людей появляется возможность, как у нас на Европейских играх, вживую посмотреть. Конечно, дети могут зарядиться. Да и не только дети, родителям становится интересно, они приводят. Это абсолютный показатель того, что люди слышат о художественной гимнастике и хотят привести свою дочку. Ольга Коршун:

По-вашему, в Беларуси созданы хорошие условия, чтобы заметить маленькую гимнастку и потом дальше ее вести?

Любовь Черкашина:

Заметить хорошего ребенка – 100 %, да. Даже если он еще не совсем показывает результаты. Знаете, увидеть девочку, которая соответствует многим параметрам (эстетика, какие-то природные данные, гибкость, прыгучесть, координация) – это все можно заметить, больше акцентировать и вкладывать в этого ребенка вовремя, чтобы какой-то момент не пропустить, когда ребенку станет неинтересно, и плавно он уйдет из спорта. Я думаю, что у нас как раз таких деток стараются не пропускать. Во-первых, в этом заинтересованы и первые тренеры, которые видят, что тут мы нашли талант, надо его поднимать, каждый раз об этом напоминают. Невозможно этого ребенка потерять. Что касается того, всего ли хватает. У нас сейчас есть шикарный Дворец художественной гимнастики. Сразу оттуда к вам на интервью и приехала. Мы еще смеемся, что у нас нормально звучит фраза «я вышла из дворца». Мы такие принцессы. Это просто шикарные условия для тренировок. Конечно, в группы набора все стараются попасть во дворец. Светло, тепло, уютно. Но я думаю, что не стоит забывать о других школах, помогать им развиваться. Больше хотелось бы, чтобы в областях развивалось, наверное, чтобы больше спортивных залов строилось. Это очень нужно и важно. Я, как родитель, прекрасно понимаю, что я хочу привести ребенка, чтобы было тепло, крыша не протекала, чтобы туалеты хорошие были, хорошие условия, хороший тренерский состав. Мы же всегда хотим хорошего. Для этого надо прикладывать усилия, мы же не говорим, что оттуда каждая выйдет чемпионкой. Нет. Но у какой-то будет шанс взлететь на этот потолок олимпа, почему нет? Если даже один из области взлетает, это говорит о развитии вида спорта в области. Я помню, что Брест очень гордился мной, когда была олимпийская медаль, что я брестчанка. И мне так было радостно за свой родной город. Но мне кажется, моя первая тренер ушла, немного застопорилось, надо двигать, потому что одним Минском всю сборную не поднимешь.

Ольга Коршун:

Как вы считаете, насколько уровень заработной платы у нашего тренерского состава (не высшего тренерского состава, коим вы являетесь), у обычных тренеров удовлетворяет запросы этих людей?

Любовь Черкашина:

Если рассуждать о зарплатах и деньгах, я, наверное, сторонник того, что ее никогда не будет достаточно, ты всегда должен стремиться выше, выше и выше. Безусловно, педагогическую деятельность надо воспринимать, не хочется говорить намного серьезнее, но понимать, что это за гранью труда. Это уже образ жизни. Тренеры – те же педагоги. Когда вы отдаете ребенка, его не только научат на шпагат садиться, предмет бросать, ловить, кувыркам. Это проходит часть жизни. Тренер является каким-то примером, формируются жизненные принципы, это большой труд. Тренер начинает думать о твоем ребенке 24 часа в сутки. Безусловно, этот труд должен оплачиваться так, чтобы тренер приходил домой и не думал, хватит денег до конца месяца или не хватит, могу себе это позволить или не могу. То же самое, наверное, касается и педагогов. Он должен приходить и понимать, что моя работа – это еще и мое призвание. Это призвание так оплачивается, что я могу не думать о том, где мне искать на кусок хлеба. Это очень важно. В этом вопросе никогда не будет потолка и точной суммы, которая удовлетворит, но мы должны понимать, что педагоги большой процент воспитания берут на себя. Ольга Коршун:

Когда вы перешли в тренерский штаб, ваше материальное положение стало хуже или лучше? Вы им довольны?