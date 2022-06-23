«Любит, заботится, тратит деньги, но жениться не хочет». Как затащить мужчину в ЗАГС?

Многие современные мужчины легко идут на секс, меняют партнерш, строят длительные отношения, но при этом ловко избегают брака. О том, почему уютному семейному гнездышку они предпочитают холостяцкую берлогу, можно ли перевоспитать убежденного одиночку или стоит поберечь свои нервы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Многие женщины считают, что запросто могут переубедить старого холостяка и убедить его на себе жениться. Но это далеко не так. Давайте посмотрим реальное сообщение реальной женщины на одном из форумов. Сообщение Все очень мило, живем вместе два года. Любит, заботится, тратит деньги, но жениться не хочет. Напрямую не спрашивала, это очевидно по его отношению к браку – с предыдущей расстался, когда она захотела замуж, и по общему, сильно негативному отношению к институту брака. Понимаю, что предложения от него не дождусь. Казалось бы, живи и радуйся, но мне нравится и хочется быть женой. Мне 39, двое детей, один из которых живет отдельно. Сама больше детей не хочу. Ему 46, не был женат, детей нет и не хочет. Чешу репу и думаю, как все-таки стать женой. Подскажите. «Перед поездкой на лошади, ее готовят» Алеся Лакина:

Михаил, может, вы подскажете?

Михаил Косарев, эксперт в сфере красоты и моды:

Мне кажется, немножко своеобразное такое сообщение. Это мне напоминает, когда перед поездкой на лошади, ее готовят – узды. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Прямо так? Михаил Косарев:

Да. Татьяна Савчик:

Алексей, как вы прокомментируете? Как по мне, тут крик души.

Алексей Потапович, провокативный психолог:

Не крик души на самом деле. Это фантазии и желание поделиться своей внутренней проблемой. Опять же, человек живет в фантазиях. То есть кажется, то, что рядом с ней, может жить по тем правилам, которые она ему задаст. «Что мешает принять абсолютно взвешенное решение?» Татьяна Савчик:

Что меня очень сильно удивляет, так это возраст. В принципе. 39 лет. Женщина уже состоявшаяся как мать и наверняка тоже была в браке. Ему 46. Что мешает принять абсолютно взвешенное решение, если люди живут достаточно длительное время вместе – два года? Алексей Потапович:

Это же не только возрастом определяется. Два, пять, десять, двадцать – какая разница? Вопрос в том: было у человека развитие или нет? Кто-то может остановиться на уровне двенадцати-пятнадцати лет, просто потому что так привычнее, удобнее. Есть любовь, а есть созависимость

Татьяна Савчик:

То есть вы как психолог порекомендовали бы этой женщине ставить однозначную точку, потому что позиция мужчины ясна? Она себя тоже уважает, хочет свой официальный статус рядом с человеком, раз уже они живут вместе. Что рекомендовать? Алексей Потапович:

Я бы как психолог соблюдал этику и никогда не давал советов. На самом деле это очень важный момент – раз. Второе – в ситуации нужно разбираться. Нужно понять, что она получает рядом с ним и почему она до сих пор с ним. Алеся Лакина:

Любит. Алексей Потапович:

Любовь – это абстрактно. То есть, вопрос, что конкретно она получает? Потому что есть любовь, а есть такая достаточно страшная штука, как созависимость. «Все на равных правах» Алеся Лакина:

Александр, что бы вы посоветовали этой женщине? Стоит ли ей наседать на мужчину?