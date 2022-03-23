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Разрезом в землю. Рассказываем, как посадить орех на своём участке

23 марта 2022 09:29
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Вкусные орехи с собственного участка вполне осуществимая мечта. Для этого нужно лишь правильно посадить их и ухаживать так же заботливо, как и за другими растениями.

Разрезом в землю. Рассказываем, как посадить орех на своём участке-1

В Заводском районе Минска стартовал новый проект по высадке ореховой рощи. Стараниями учеников «зеленых» классов уже посажено около 150 плодов.

Разрезом в землю. Рассказываем, как посадить орех на своём участке-4

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития, орнитолог, общественный эколог:
Через месяца полтора, когда они подрастут, у нас будет отдельный этап, когда мы их будем высаживать в открытый грунт. Важно, чтобы это была незаболоченная территория. Иногда, чтобы они начали плодоносить, надо и 10 лет, и больше, а иногда за 5-6 лет вырастают.

Разрезом в землю. Рассказываем, как посадить орех на своём участке-7

Следует выбирать те сорта, которые подходят под климатические условия вашего региона. Для посадки берем любую удобную емкость, насыпаем в нее плодородную землю и помещаем туда наш орех.

Разрезом в землю. Рассказываем, как посадить орех на своём участке-10

Надо, чтобы мы орешек взяли за две эти половинки. Потом вертикально. Видите разрезик? Разрезиком будем сажать в землю. Посадим его туда, задвинем, потом здесь присыпем землей.

Финальный штрих – поливаем посаженные плоды водой, ставим в теплое место, но не очень жаркое, и ждем появления ростков.

Разрезом в землю. Рассказываем, как посадить орех на своём участке-13

Виктория Мазаник, заместитель директора Центра экологического воспитания и развития, орнитолог, общественный эколог:
Грецкий орех очень полезен. В нем содержатся калий и магний, чтобы как раз укрепить стенки сосудов. Наша задача была посадить не просто дерево, которое будет радовать глаз, но также будет полезно для людей. Первая ореховая роща, первый такой опыт будет на берегу Чижовского водохранилища.

Для поддержания здоровья достаточно употреблять 30 граммов орехов в день.

Разрезом в землю. Рассказываем, как посадить орех на своём участке-16

Оксана Ахрамович, директор средней школы № 82 г. Минска:
В нашем учреждении «зеленые» классы начали работу с сентября 2021 года. Очень рады данному событию в нашей школьной жизни. Родители и дети всегда с большим нетерпением ожидают каждого занятия. Считаем, что работа «зеленых» классов может быть внедрена в каждое учреждение образования нашей столицы.

# Растения и цветы # общество # Валерия Яскевич # Руслан Шайкин # Виктория Мазаник # Оксана Ахрамович # Фотофакт

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