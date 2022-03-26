«Могуць удзельнічаць розныя пакаленні і розныя людзі». Иван Саверченко о новом конкурсе и важности сохранения исторической памяти

Александра Каштанова, ведущая: Иван Васильевич, расскажите нам, что представляет собой этот конкурс, какие требования, кто может в нем участвовать.

Формирование чувства гордости за прошлое и настоящее белорусского народа, возможность внести свой вклад в пропаганду его достижений и поддержать талантливых людей. Такие цели у конкурса, который объявлен НАН Беларуси в Год исторической памяти. Как творчество служит укреплению национального единства, расскажет гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Иван Васильевич Саверченко, директор Института литературоведения им. Янки Купалы НАН Беларуси.

Иван Саверченко: У пэўным сэнсе гэта так. І разам з тым, канешне, кожны чалавек, калі ён будзе далучацца да гісторыі, ён будзе чытаць нейкую літаратуру, ён будзе звяртацца да гістарычных крыніц, будзе спецыяльна вывучаць асаблівасці нейкага помніка архітэктуры ці з’явы культуры. І такім чынам адбудзецца такая ўзаемасувязь: грамадства будзе больш цікавіцца навукай, здабыткамі пісьменнікаў, здабыткамі вучоных-гуманітарыяў, і самі разам з тым саўдзельнічаць у стварэнні, як вы правільна сказалі, гісторыі. Місія конкурса, канешне, кансалідацыйная: аб’яднаць грамадства, зрабіць яго больш аб’яднаным, вызваць пачуцці грамадзянскасці. Мэта: адзінства, пачуванне прыналежнасці да аднаго народа, да адной культуры, да адной цывілізацыйнай супольнасці.

Александра Каштанова:

Как вы думаете, такие масштабные проекты, как Год исторической памяти, как всякие творческие конкурсы, они помогут вернуть литературе ту самую роль связующего звена между предками и потомками? Потому что сейчас дети, как показывает практика, они с книгами на «вы». Если раньше все любили читать, то сейчас у всех телефоны, игры.

Иван Саверченко:

Кніга з’яўляецца важнейшай формай захавання гістарычнай памяці, інфармацыі. Далёка не ўсё ёсць у тэлефонах ці на электронных носьбітах. Намі, навукоўцамі (гуманітарыямі, гісторыкамі, літаратарамі, культуролагамі), назапашаны агромністы пласт ведаў, агромністая інфармацыя. І яна цыркулюе пераважна сярод навукоўцаў. Нават гэта можа быць не толькі наша нацыянальная кола, але і шырэй – навукоўцы замежных краін. Вельмі важна, каб далучыць гэтыя веды, перадаць гэтую сістэму адукацыі простым людзям, якія сёння выяўляюць цікавасць, хто такія беларусы, адкуль мы прыйшлі, як мы сфармаваліся, якая наша місія, як нам выбудоўваць міжнародныя адносіны, што мы можам сказаць пра сваю зямлю, пра сваю культуру, пра саміх сябе. А гэта гісторыя.