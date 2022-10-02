Лунный календарь огородника на начало октября. Какие даты самые благоприятные для работы с растениями?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 2-4 октября подойдут для подзимнего посева моркови, лука, петрушки и щавеля, а также для посадки листового салата в теплице, рассказали в программе «Плюс-минус». А еще рекомендованы подкормка растений, обработка от вредителей и болезней. Это очень благоприятные дни для посадки любых плодовых деревьев и винограда. Однако не рекомендуется тревожить корни растений.
5-7 октября можно белить деревья и обрабатывать их от вредителей, но только органическими средствами. Выделите время посеву салата и шпината на подоконнике, а также посадке малины, винограда и клубники. Поливы в этот день рекомендованы очень умеренные.
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