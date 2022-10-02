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Репетиционное тестирование для абитуриентов вузов начинается в октябре

02 октября 2022 07:36
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Новости Беларуси. Репетиционное тестирование для поступающих в высшие учебные заведения стартует в Беларуси в октябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репетиционное тестирование для абитуриентов вузов начинается в октябре-1

Это первый этап подготовительной кампании. Он будет проходить в течение октября – декабря 2022 года. Перечень учреждений, на базе которых можно будет проверить свои знания, появится на сайте РИКЗ. Проводиться тестирование будет по 15 учебным предметам. Второй этап пройдет в течение января – февраля, третий запланирован на март – апрель 2023 года.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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