Репетиционное тестирование для абитуриентов вузов начинается в октябре

Новости Беларуси. Репетиционное тестирование для поступающих в высшие учебные заведения стартует в Беларуси в октябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый этап подготовительной кампании. Он будет проходить в течение октября – декабря 2022 года. Перечень учреждений, на базе которых можно будет проверить свои знания, появится на сайте РИКЗ. Проводиться тестирование будет по 15 учебным предметам. Второй этап пройдет в течение января – февраля, третий запланирован на март – апрель 2023 года.