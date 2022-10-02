Отопление включили почти во всех жилых домах страны

Новости Беларуси. Отопительный сезон на данный момент охватил уже практически весь жилфонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году он стартовал немного позже, чем в 2021-м. И затянулся на пять дней вместо привычных трех. Погодные условия позволяли.

Правила для включения отопления много лет остаются неизменными. Среднесуточная температура на протяжении пяти дней подряд не должна превышать 8 °C. Подача тепла в жилфонд не происходит одномоментно. Еще 10 суток у коммунальных служб есть на то, чтобы при необходимости развоздушить внутридомовые системы отопления. В Заводском районе Минска рассказали, как технологически происходит запуск оборудования в теплоузле жилого дома по улице Ташкентской. Перед тем, как открыть все задвижки, необходимо убедиться в присутствии давления и работе циркуляционных насосов. По всем вопросам специалисты предлагают обращаться в службу 115.

Кристина Латышева, заместитель директора по эксплуатации жилфонда ЖКХ Заводского района:

При обнаружении неисправности работы в инженерных системах жителям необходимо обращаться на единую диспетчерскую службу по короткому номеру 115. Для более оперативного принятия решений по обращениям граждан у нас работает Viber-чат, Telegram-канал, где жители в режиме онлайн могут высказывать свои проблемы, уточнять какую-то информацию. Также на информационных стендах подъездов у нас размещена контактная информация обслуживающих организаций. То есть житель может позвонить непосредственно на мобильный номер телефона обслуживающему хаус-мастеру, рассказать о своей проблеме, договориться при необходимости о доступе в квартиру.