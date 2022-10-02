«Вы создаёте будущее Беларуси». Лукашенко поздравил учителей с профессиональным праздником

Новости Беларуси. 2 октября теплые слова звучат в адрес тех, кто выбрал для себя почетный и очень ответственный путь. В Беларуси отмечают День учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник почти 107 тысяч педагогов, которые своим ежедневным трудом вкладывают не только знания, но и отдают частичку души будущим поколениям. Поздравление представителям сферы образования направил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сохраняя преемственность и преданность своему делу, любовь к детям и верность родной земле, вы создаете будущее Беларуси, которое складывается из достижений ваших воспитанников. Убежден, что вместе с вами мы приумножим все лучшее в национальной системе образования, а гордое звание учитель, подкрепленное вашими талантами, педагогической мудростью и профессиональным опытом, будет всегда пользоваться высочайшим авторитетом, глубоким уважением и огромной любовью миллионов белорусских детей и их родителей.