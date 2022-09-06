Лукьянов о юбилее БРСМ: развернётся масштабная выставка в Лошицком парке, будет молодёжный open air

Новости Беларуси. БРСМ – 20 лет. Сегодня, 6 сентября, юбилей отмечает самая массовая молодежная организация Беларуси. В ее рядах самые активные, талантливые, творческие, небезразличные к судьбе своей страны представители нового поколения. У истоков создания организации стоял Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, Беларусь – одна из немногих стран на постсоветском пространстве, в которой по личной инициативе и под патронажем главы государства реализуется государственная молодежная политика.

Цель организации неизменна: создание необходимых условий для всестороннего развития молодых людей и раскрытия их творческого потенциала. А направлений, где можно проявить себя, более чем достаточно: студотрядовское движение, волонтерство, всевозможные конкурсы и проекты, благотворительные марафоны, патриотические акции. В праздничный день запланировано немало тематических мероприятий. Основные торжества пройдут в столице – в Лошицком парке. Активисты расскажут о приоритетных направлениях организации и представят свои достижения.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Помимо того, что развернется масштабная выставка в Лошицком парке, будет молодежный open air, также пройдет торжественный концерт в доме культуры, Минск, чтобы мы могли поощрить лучшие первички, лучших молодых людей и напомнить нашим молодым людям о вехах развития всего комсомольского движения нашей страны.