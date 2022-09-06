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На рейсах «Белавиа» в Стамбул, Сочи и Ереван сократилось время полёта

06 сентября 2022 06:23
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Новости Беларуси. Прилететь в Турцию теперь белорусы смогут быстрее. Время полета из Минска в Стамбул будет на 45 минут меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рейсах «Белавиа» в Стамбул, Сочи и Ереван сократилось время полёта-1

«Белавиа» получила разрешение от Росавиации выполнять рейсы в южных направлениях: через Волгоград и Астрахань. Ранее маршрут пролегал через Казахстан. Это значит, что время полета для некоторых рейсов сократится. К примеру, в Сочи пассажиры приземлятся на 25 минут раньше. А в столицу Армении Ереван самолет прилетит быстрее на полчаса.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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