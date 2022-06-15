Лукьянов о Всебелорусской молодёжной стройке: и словом, и делом могут защитить наш исторический фундамент

Новости Беларуси. Первый студотряд приступил к работе на объектах капитального ремонта и реконструкции памятника непокоренным белорусским деревням. В мемориальном комплексе «Хатынь» стартовала Всебелорусская молодежная стройка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект с интересной предысторией. С инициативой внести свой вклад в сохранение знакового объекта наш Союз молодежи вызвался на Всебелорусском народном собрании. Александр Лукашенко предложение поддержал. Школьникам и студентам предстоит помогать специалистам в возведении нового музея, ремонте и благоустройстве комплекса.

Молодежные стройки в нашей стране – не исключение из правил, а традиция. За несколько десятилетий свои силы новое поколение вложило в реконструкцию Августовского канала, Театра Янки Купалы, «Минск-Арены» и даже БелАЭС. В этом списке «Хатынь» стоит на особом пьедестале молодежного рвения. Высказать уважение героическому прошлому своего народа не словом, а делом – сверхзадача проекта. Четкий план работы юноши и девушки 15 июня обсудили с кураторами и строителями.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Мы вместе с ребятами прошли до начала работ по территории комплекса, обсудили, какие будут дальше работы. С Миноблисполкомом в этом отношении у нас постоянная, полная связь. И, конечно, погрузившись в те события, в те трагические дни в истории белорусской государственности, очень важно, что сегодня молодые люди пришли своим собственным трудом показать и продемонстрировать не только населению Республики Беларусь, но и за пределами нашей страны, что в Республике Беларусь сформировано достойное поколение молодых патриотов, которые и словом, и делом могут защитить наш исторический фундамент.