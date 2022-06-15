«С сентября 41-го года сюда начали вывозить людей на расстрел». В лесу Гомельского района нашли очередную братскую могилу

Новости Беларуси. Гомельский район, Ченковский лес. В этом месте нашли останки семидесяти человек. Всех их с почестями перезахоронили. Белорусское правосудие начинает процесс поиска и наказания виновных, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Самих карателей, уже, возможно, нет в живых. Но важно юридически признать бесчинства фашистов геноцидом – преступлением против человечества.

Александр Шинкарев, заместитель прокурора Гомельского района: По архивам и по показаниям надзирателей гомельской тюрьмы, мы знаем, что с сентября 41-го года сюда начали вывозить людей на расстрел. Причем расстреливали сами немецкие команды. Полицаи только сюда доставляли, их не подпускали к казни.

Специалисты считают, что в лесном массиве под Гомелем располагается три блока расстрельных ям. В них фашисты с 41-го по 43-й год слоями сбрасывали трупы своих жертв. Следствию уже удалось доказать: у погибших не боевые ранения – травмы одинаковые, связаны руки и открыты челюсти. За прошлый год в этих местах нашли около 500 мирных жителей. На братской могиле установили мемориал. А сколько еще таких могил и холмов по всей стране – точных данных нет до сих пор.