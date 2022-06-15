Дедлайн – 80-летие трагедии. В «Хатыни» стартовала Всебелорусская молодёжная стройка

Новости Беларуси. Первый студотряд приступил к работе на объектах капитального ремонта и реконструкции памятника непокоренным белорусским деревням. В мемориальном комплексе «Хатынь» стартовала Всебелорусская молодежная стройка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект с интересной предысторией. С инициативой внести свой вклад в сохранение знакового объекта наш Союз молодежи вызвался на Всебелорусском народном собрании. Александр Лукашенко предложение поддержал. Школьникам и студентам предстоит помогать специалистам в возведении нового музея, ремонте и благоустройстве комплекса. Тему продолжит Ксения Худолей.

Мемориальный комплекс памяти сожженным деревням полвека хранит историю страшной судьбы невинных жертв войны. Кто хоть раз ощутил на себе молчаливую печаль «Хатыни», тот хорошо понимает значение этого места для белорусов. В Год исторической памяти здесь непривычно шумно – на площадке трудится студотряд. А начиналась новая молодежная стройка так.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Молодежь необходимо воспитывать прежде всего при помощи труда. У нас появилась такая инициатива. И просим вас, уважаемый Александр Григорьевич, поддержать ее. Это инициатива студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи об объявлении строительства музея на территории Государственного мемориального комплекса «Хатынь» Всебелорусской молодежной стройкой. Так как считаем, что именно такие объекты должны возводиться руками молодых людей. И память о них будет проноситься сквозь года будущим поколениям молодых белорусов. Спасибо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Александр, без проблем. Роман Александрович [Головченко – прим. ред.], пожалуйста, с Игорем Петровичем Сергеенко рассмотрите этот вопрос, при необходимости внесите предложения. Если мы там что-то создаем, может, еще какой-то объект, пожалуйста, мы передадим нашим комсомольцам, пускай занимаются, это только будет на пользу. Без проблем.

Патриотическую инициативу БРСМ Президент однозначно поддержал. А соответствующий указ в мае 2022 года дал проекту статус Всебелорусской молодежной стройки. Начало обновлению и возрождению памятника Александр Лукашенко положил лично. Вместе с ребятами на традиционном весеннем субботнике глава государства высадил памятную аллею и тогда же очертил фронт работ специалистам и добровольцам. Дедлайн – 80-летие трагедии.

Александр Лукашенко:

Доложите сроки, планы, кто будет работать, эти ваши экспертизы, проекты, сметы. До 9 мая чтобы было доложено, как вы будете вкладываться в этот срок. Я понимаю, что построить мы сможем. Но будем аккуратно оснащать его. Сюда приедет туча людей. Мы должны к этому юбилею сделать все. Начинать надо немедленно.

Новое здание музея, где и будут помогать строителям студотряды, планируется сделать настоящим порталом в историю. Двигаясь по кругу из шести выставочных залов музея, гости смогут как наяву увидеть ужасающие события той войны. Кроме того, свой след на архитектурных сооружениях оставляет время. Ряд скульптур комплекса необходимо очистить, отремонтировать подножья монументов и дорожки. Первый молодежный стройотряд к делу приступил с реконструкции мемориала «Кладбище деревень». В команде 10 студентов БНТУ. Все они прошли инструктажи, медицинский осмотр и полностью готовы трудиться.

Александр Довматович, студент 3-го курса строительного факультета БНТУ:

Как только я увидел новость, что набирается студотряд для работы в «Хатыни», для реставрации мемориального комплекса, я сразу же написал, знал, что меня возьмут, так как я ответственный человек, все в университете это знают на факультете. И в итоге взяли меня в студотряд, сделали командиром. Первый раз в «Хатыни» я был еще будучи в школе, маленьким, на экскурсию от школы ездили. Тогда я испытывал очень такие сомнительные ощущения, тогда тем более дождь шел, тогда вообще было очень нехорошо на душе. И сегодня, уже 20 лет, в принципе, ощущения такие же. Лукьянов о Всебелорусской молодежной стройке: и словом, и делом могут защитить наш исторический фундамент. Читайте здесь.