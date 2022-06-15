В Гомеле представили книгу о зверствах немецких оккупантов. Каждый приведённый факт – со ссылкой на источник

Новости Беларуси. Только факты. Без искажений и фальсификаций. В Гомеле представили книгу о зверствах немецких оккупантов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Новости «24 часа» на СТВ. В ее основу легли материалы уголовного дела о геноциде белорусского народа. Непосредственное участие в реализации проекта принял генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед. За год прокуратура нашла и опросила более 7 тысяч свидетелей.

Девять тысяч сожженных деревень, 200 разрушенных городов, три миллиона убитых мирных жителей и военнопленных – вот итоги политики фашизма на белорусских землях. На это в Европе предпочитают закрывать глаза. А память о Красной армии, которая 80 лет назад спасла их от фашизма, всеми силами пытаются уничтожить. Выглядит это, по крайней мере, дико.

Исторические материалы, артефакты и архивы, памятники и монументы рассказывают о массовых расстрелах мирного населения, и это часть правды о Великой Отечественной войне. Основой для книги стали материалы, собранные в ходе расследования уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси. Кроме страшной аналитики и документов из 40-х, в книге собраны материалы об использовании нацистской идеологии в 2020-м. Во время попытки госпереворота в современной Беларуси.

Виктор Морозов, прокурор Гомельской области:

Когда были забыты символы коллаборационистов во время Великой Отечественной войны, под знаменами которых уничтожалось мирное население, эти люди вышли на улицы в Минске и в других городах. Поэтому цель этого издания – напомнить нынешнему поколению, которое немножко по-другому относится к Великой Отечественной войне и тем символам, которые были во время войны, кто есть кто.

Первые два тиража книг количеством в 2,5 тысячи штук уже нашли своих читателей. Сейчас издательство планирует выпустить третью партию в полторы тысячи экземпляров. Издание иллюстрированное. Каждый приведенный в тексте факт сопровождается ссылкой на источник, фотографию или документ. Текст книги продублирован на английском языке, чтобы ознакомиться с ним могли и наши западные соседи.