«Такой формат проведения встреч будет еще и традиционным». Ольга Чемоданова поучаствовала в диалоговой площадке

Новости Беларуси. «Свая хатка, як родная матка». Под таким названием прошла диалоговая площадка в Минском государственном профессионально-техническом колледже, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Необычный формат для проведения диалоговой площадки предложили сами учащиеся. Для всех участников были организованы развлечения. Ремесленные мастер-классы, участие в народных играх и дегустация национальных блюд. В Беларуси молодежь выступает за сохранение традиций и обрядов – это и есть преемственность поколений, что отличает нас от других.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Конечно, очень приятно, что сегодня форма проведения диалоговых площадок в креативном находится предложении. Это не только зал, где мы собираем аудиторию. И, как правило, это вопросы и ответы. И, конечно, сегодня представлена возможность поприсутствовать на одном из обрядов. Если сегодня такой формат проведения встреч будет еще и традиционным, то, безусловно, он найдет свое воплощение, отражение в том числе и среди молодежи.

Виолетта Белянко, студентка Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Н. А. Кедышко:

Мы, молодое поколение, обязаны сохранить и приумножить духовное богатство нашего народа, передавать из поколения в поколение наши традиции, обычаи, культуру. Бережно сохраняя наследие прошлого, мы закладываем новые традиции в будущее нашей страны.