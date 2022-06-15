Прямой эфир

«Такой формат проведения встреч будет еще и традиционным». Ольга Чемоданова поучаствовала в диалоговой площадке

15 июня 2022 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Свая хатка, як родная матка». Под таким названием прошла диалоговая площадка в Минском государственном профессионально-техническом колледже, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Такой формат проведения встреч будет еще и традиционным». Ольга Чемоданова поучаствовала в диалоговой площадке-1

Необычный формат для проведения диалоговой площадки предложили сами учащиеся. Для всех участников были организованы развлечения. Ремесленные мастер-классы, участие в народных играх и дегустация национальных блюд. В Беларуси молодежь выступает за сохранение традиций и обрядов – это и есть преемственность поколений, что отличает нас от других.

«Такой формат проведения встреч будет еще и традиционным». Ольга Чемоданова поучаствовала в диалоговой площадке-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Конечно, очень приятно, что сегодня форма проведения диалоговых площадок в креативном находится предложении. Это не только зал, где мы собираем аудиторию. И, как правило, это вопросы и ответы. И, конечно, сегодня представлена возможность поприсутствовать на одном из обрядов. Если сегодня такой формат проведения встреч будет еще и традиционным, то, безусловно, он найдет свое воплощение, отражение в том числе и среди молодежи.

«Такой формат проведения встреч будет еще и традиционным». Ольга Чемоданова поучаствовала в диалоговой площадке-7

Виолетта Белянко, студентка Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Н. А. Кедышко:
Мы, молодое поколение, обязаны сохранить и приумножить духовное богатство нашего народа, передавать из поколения в поколение наши традиции, обычаи, культуру. Бережно сохраняя наследие прошлого, мы закладываем новые традиции в будущее нашей страны.

«Такой формат проведения встреч будет еще и традиционным». Ольга Чемоданова поучаствовала в диалоговой площадке-10

В ходе диалога присутствующие обсудили важность сохранения историко-культурного наследия у подрастающего поколения. Предложения должны быть не только услышаны представителями власти, но и совместными усилиями реализованы.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Виолетта Белянко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«С сентября 41-го года сюда начали вывозить людей на расстрел». В лесу Гомельского района нашли очередную братскую могилу
15 июня 2022 18:39

«С сентября 41-го года сюда начали вывозить людей на расстрел». В лесу Гомельского района нашли очередную братскую могилу

В Гомеле представили книгу о зверствах немецких оккупантов. Каждый приведённый факт – со ссылкой на источник
15 июня 2022 18:28

В Гомеле представили книгу о зверствах немецких оккупантов. Каждый приведённый факт – со ссылкой на источник

Тополь серебристый и бархат амурский. Какие деревья можно увидеть в саду Поклевских?
15 июня 2022 17:59

Тополь серебристый и бархат амурский. Какие деревья можно увидеть в саду Поклевских?