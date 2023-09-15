Лукьянов: нас рисуют как врагов, и этот образ пытаются навязать гражданам западных стран

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Я бы хотел обозначить важнейшее событие: сегодня в нашей стране вышла в свет методичка «анти-Шарп». Я бы ее так назвал. Это серьезнейший труд большого количества людей.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я купил. Шикарная книжка. Бегите все в магазин, покупайте. Она издана чудесно. Разбор от Сирии, Ливии, Украины до всех примеров цветных революций.

Александр Лукьянов:

Абсолютно верно. Мы видим, как дается целеуказание, какие метрики и маячки срабатывают, когда в той или иной стране разворачивается сценарий цветной революции. Это, собственно говоря, то, с чем мы столкнулись в 2020 году. Здесь огромный труд большого количества людей. Во-первых, это интересная верстка, принт, но самое главное – суть. Обсуждается практически полностью конфигурация того или иного конфликта: начиная с послевоенного времени, заканчивая последними событиями, в том числе и цветной революцией в Украине, Югославии и многими другими конфликтными ситуациями. И Беларусь, наверное, на самом деле одна из немногих стран, которая победила нашествие европейской оранжевой чумы и сегодня имеет полное право в таких изданиях где-то даже инструктировать и методически помогать странам, которые борются с неоколониальными подходами Запада. Собственно говоря, почему такая конфигурация, которую мы обсуждаем? Да потому что ни Китайская Народная Республика, ни Российская Федерация, ни Беларусь не являются для Запада равноправными партнерами. Нас рисуют как врагов, и этот образ пытаются навязать гражданам западных стран. Хотя мы таковыми не являемся. У нас сугубо оборонительная концепция и доктрина национальной безопасности.

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