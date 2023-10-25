Лукьянов: Дворец Независимости – историко-культурное наследие Беларуси

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи»: От оформления полностью до каких-то моментов, связанных с отделкой, с материалами – все там исключительно белорусское. Конечно, Президент еще отдельно подчеркнул условия формирования Дворца Независимости. Что таким образом хотелось продемонстрировать: конечно, нашу самобытную, глубокую культуру. Глубину истории, наших традиций. Но и, конечно, как Президент отметил, это памятник, который мы застолбили, наш суверенитет и независимость на этой территории. Это тоже очень важно.

И не просто так в конце мероприятия, вернее, в самом начале мы вручили главе государства в адрес Дворца Независимости символичную табличку, QR-код – проект, который называется «Цифровая звезда». Это раньше был ресурс, на который можно было загружать памятники. Но сегодня уже и «точки геноцида», и новый раздел: историко-культурное наследие. Дворец Независимости как раз таковым и является. Шикарный по задумке, по исполнению, по смысловой нагрузке. Вот те кадры: «Цифровая звезда», наша студентка Алина вручает Президенту. И видите слоган «Только вместе и только вперед!», «Президенту от молодёжи». Там два QR-кода: на сайт «Цифровая звезда» и на сайт главы государства, где каждый желающий может увидеть воочию через средства дополненной реальности онлайн-экскурсию по Дворцу Независимости.

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