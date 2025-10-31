Дзиодзина: подход к развитию международных отношений на языке экономики не исключает человеческих принципов

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Неустойчивый мир неизбежно приводит к кризисам, побуждая людей поискать возможности удержать равновесие. Представим: опора была одна, в случае, если все вокруг покачнулось, то чисто в теории, какова вероятность упасть, цепляясь за воздух? Теперь предположим, что опор оказалось несколько и только одна из них перестала исполнять функцию. Каков шанс при таких условия не упасть? Ответ очевиден, что шанс все-таки удержать равновесие остается велик, поскольку другие опоры остались.

В русском языке есть замечательная пословица, где говорится о том, что «класть яйца в одну корзину не стоит». Ведь если она падает, то велика вероятность, что все содержимое будет разбито. Если переводить образность данной русской пословицы в плоскость экономики и политики, то речь идет о стратегии управления рисками, когда ресурсы распределяются в разных источниках.

Александр Лукашенко не раз приводил в пример и пословицу про «одну корзину» и напрямую говорил о необходимости расширять географию взаимовыгодных отношений с другими странами. Тут работает принцип – чем больше освоено рынков, тем лучше. Накануне Президент проводил совещание, где приводил занимательную статистику по африканскому региону: «Темпы роста ВВП этого континента превышают среднемировые – более 4 % против 3 % в 2025 году, демографического роста – тем более (2-3 % прироста в год). А вот доля в международной торговли пока неадекватно низкая: 2,6 % мирового экспорта и 3 % импорта».