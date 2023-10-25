Член Молодёжного парламента: «Наша страна идёт в правильном направлении и сотрудничает с Африкой»

Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Нас воспитывали с самого детства помогать тем, кто этого просит, ждет. И мы можем наблюдать, что страны Запада и Америки просто безжалостно использовали ресурсы для себя. У нас с Африканским континентом общие цели: общие цели мира, чтобы наш народ жил хорошо. Касались темы демографии, на Африканском континенте около 1,5 миллиарда населения. По прогнозам, лет через 10-15 эта цифра будет увеличиваться. Может быть, в мире не будет равных по показателям демографии на Африканском континенте, а это высокий спрос на продукты питания, на здравоохранение, на образование, поэтому здесь правильный акцент, наша страна идет в правильном направлении и сотрудничает с Африкой.

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