The Economist: деньги в Украине могут закончиться к февралю

По мнению журнала The Economist, Украина может остаться без финансовых ресурсов к февралю 2026 года, если Европа не усилит свою поддержку. Об этом пишет ТАСС.

Военные расходы страны с начала конфликта до конца 2025 года достигнут 360 миллиардов долларов, из которых 100-110 миллиардов будут потрачены только в 2025 году, что составляет половину ВВП Украины.

Из трех источников финансирования – США, внутренних займов и Европы – первые два постепенно иссякают. Журнал подчеркивает, что европейским странам надо взять на себя основное бремя, подчеркивая, что это шанс укрепить собственную независимость и повлиять на исход конфликта.

В период с 2026 по 2029 год Украине потребуется около 389 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает 206 миллиардов долларов, которые она уже получила. Учитывая снижение поддержки со стороны Соединенных Штатов, остальным членам НАТО придется увеличить свои расходы на помощь Украине.

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