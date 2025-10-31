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Лавров поразил США во время встречи с Рубио на Генассамблее ООН

31 октября 2025 09:29
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Лавров поразил США во время встречи с Рубио на Генассамблее ООН-0

Во время встречи на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров произвел впечатление своей жесткой позицией по Украине, которая вызвала сомнения в Соединенных Штатах относительно возможности конструктивного диалога с Москвой. Об этом пишет Financial Times.

По данным источников, октябрьский телефонный разговор Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио прошел в напряженной атмосфере, после чего Вашингтон отложил саммит президентов России и США в Будапеште. Рубио заявил, что Москва не готова к переговорам, а Дональд Трамп выразил разочарование позицией России.

Ранее Трамп пересмотрел свой подход к поддержке Украины, что вызвало обеспокоенность у европейских союзников. Сейчас он менее склонен оказывать помощь Киеву или добиваться прекращения конфликта.

Фото: pixabay

# Международная политика # Сергей Лавров

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