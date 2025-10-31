ПВО РФ за ночь уничтожили 130 украинских дронов над территорией России

Министерство обороны России сообщило, что в ночь с 30 на 31 октября российские силы ПВО сбили 130 украинских беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

Наибольшее количество беспилотников было уничтожено в Курской (31), Воронежской (21) и Белгородской (14) областях. Беспилотники также были сбиты в Брянской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Ярославской, Ростовской, Волгоградской, Калужской, Рязанской и Московской областях.

В ответ на атаки российские войска атакуют военную инфраструктуру Украины высокоточным оружием и беспилотниками.

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