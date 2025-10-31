Bloomberg: Трамп изменил позицию в отношении санкций против РФ

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане президент США Дональд Трамп не поднимал вопрос об ограничениях в отношении российской нефти, сосредоточившись на улучшении отношений с Китаем и заключении торгового соглашения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Эксперты считают, что такой шаг ослабляет эффективность санкционной политики. По словам Трампа, стороны обсудили украинский конфликт и договорились о совместных усилиях по его разрешению, но вопрос нефти не рассматривался.

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