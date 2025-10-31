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Романтика походов и песен под гитару. Рассказываем, где обучают молодёжь спортивному ориентированию

31 октября 2025 08:24
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Осенние каникулы – это не только время отдыха, но и возможность для учащихся интересно и полезно провести свободное время, получить новые знания и навыки. Почему важно правильно организовать эту занятость, мы сегодня поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Кравчук, директор Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи.

Александр Стасевич, ведущий:
Светлана, расскажите подробнее о вашем центре и чем занимаются там ребята?

Романтика походов и песен под гитару. Рассказываем, где обучают молодёжь спортивному ориентированию-2

Светлана Кравчук, директор Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи:
Сразу видно из названия, что центр туристско-экологической деятельности. В нашем центре занимаются ребята-туристы, спортивные ориентировщики, юные экологи. Мы работаем в городской структуре со всеми учреждениями образования Минска, поэтому мероприятия организовываем для всех учащихся, и не только для своих кружковцев, а для всего города Минска.

На сегодня у нас более 1700 учащихся. Возможно, это не так много, но специфика такова, это туризм. Возможно, не всем под силу пойти в настоящий поход. Но тем не менее, мы ежегодно организуем туристические слеты, в которых участвуют все учащиеся города Минска из всех районов. Кто-то может заняться спортивным ориентированием, а кто-то может просто разжечь костер. Такой навык тоже полезен.

Подробности в видео.

# Туризм # Юлия Самусенко # Юрий Царёв # Александр Стасевич

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