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Брата короля Британии лишили титула принца – в чем причина

31 октября 2025 08:53
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Брата короля Британии лишили титула принца – в чем причина-0

Принц Эндрю, брат короля Великобритании, лишен титул и покидает свою резиденцию в Виндзорском замке. Он больше не будет называться принцем и переедет в другое частное жилье, аренду которого оплачивает король. Об этом пишет ТАСС.

Теперь он будет зваться Эндрю Маунтбеттен Виндзор и будет жить в поместье Сандрингем. Ранее он отказался от титула герцога Йоркского из-за связей с Джеффри Эпштейном, но сохранил статус принца как сын королевы Елизаветы II.

Букингемский дворец назвал эти меры необходимыми, несмотря на то, что Эндрю отрицает обвинения. Его дочери Беатрис и Евгения сохраняют свои титулы принцесс.

Фото: pixabay

# Великобритания

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