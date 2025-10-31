Брата короля Британии лишили титула принца – в чем причина

Принц Эндрю, брат короля Великобритании, лишен титул и покидает свою резиденцию в Виндзорском замке. Он больше не будет называться принцем и переедет в другое частное жилье, аренду которого оплачивает король. Об этом пишет ТАСС.

Теперь он будет зваться Эндрю Маунтбеттен Виндзор и будет жить в поместье Сандрингем. Ранее он отказался от титула герцога Йоркского из-за связей с Джеффри Эпштейном, но сохранил статус принца как сын королевы Елизаветы II.

Букингемский дворец назвал эти меры необходимыми, несмотря на то, что Эндрю отрицает обвинения. Его дочери Беатрис и Евгения сохраняют свои титулы принцесс.

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