Надел не те колготки и в полгода накормил борщом. С какими трудностями сталкиваются молодые отцы?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Расскажите нам какую-нибудь страшную, смешную историю, что надел не те колготки задом наперед. Я хочу услышать, какие нелепые эти отцы. Как он шапку ему перевернул, накормил не кашей, а борщом в полгода, расскажите.

В трехлетний отпуск по уходу за ребенком в Беларуси может уйти не только мама, но и отец. Но почему-то представители сильной половины нашей страны этой привилегией особенно не пользуются. О том, готовы ли мужчины жертвовать своей работой ради детей, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алексей Мосесов, священник, секретарь синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской православной церкви:

Я в декрет не уходил, но бывали моменты. У меня многодетная семья, у нас трое детей, но уже взрослые, подростки. Но бывали моменты, когда мне нужно было остаться одному с детьми. Для меня это был такой стресс, я начинал паниковать, не мог ничего найти. У меня почему-то время сужалось в одну точку, я начинал нервничать, звонить жене, что где это найти, это где находится?

Наталья Надольская:

Это я понимаю. Это папские будни: где колготки, как заплетать?

Алексей Мосесов:

Это было, конечно, с непривычки. То есть, если я поставил себе цель и задачу, что я должен, у меня выхода нет. Никто тебе не поможет, ты должен справится с этой задачей. Может быть, вышел бы. Дети вспоминают с юмором: «Папа, не справился ты с этой задачей».

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