Днем – громкие истерики о тотальном контроле в белорусских банках, а вечером – узаконенное чтение личных переписок и жесткие финансовые тиски на так называемом «свободном Западе». Почему настоящая слежка давно стала там нормой? И какой сюрприз скрывают новые законы Брюсселя для простых европейцев?

Роман Протасевич:

Мерцающий экран смартфона, очередное уведомление. Некоторые пользователи белорусского сегмента Сети который день бьются в истерике: банки запрашивают доступ к геолокации при входе в приложения. Диагноз готов мгновенно: «слежка», «Большой Брат», «тотальный контроль».

Что же, поговорим о слежке. О настоящей слежке. Пока обыватель дрожит над своими координатами перед белорусскими банками, в Лондоне узаконили перлюстрации.

Поясняем: личные сообщения британцев читают еще до нажатия кнопки «отправить». Брюссель пошел еще дальше – любая мало-мальски крупная покупка за наличные теперь требует паспорта. Добро пожаловать в дивный новый и абсолютно «свободный» мир.