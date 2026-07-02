Протасевич: оппозиция клеймит любое технологическое решение Беларуси как слежку – потрясающее лицемерие!
Днем – громкие истерики о тотальном контроле в белорусских банках, а вечером – узаконенное чтение личных переписок и жесткие финансовые тиски на так называемом «свободном Западе». Почему настоящая слежка давно стала там нормой? И какой сюрприз скрывают новые законы Брюсселя для простых европейцев?
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич:
Мерцающий экран смартфона, очередное уведомление. Некоторые пользователи белорусского сегмента Сети который день бьются в истерике: банки запрашивают доступ к геолокации при входе в приложения. Диагноз готов мгновенно: «слежка», «Большой Брат», «тотальный контроль».
Что же, поговорим о слежке. О настоящей слежке. Пока обыватель дрожит над своими координатами перед белорусскими банками, в Лондоне узаконили перлюстрации.
Поясняем: личные сообщения британцев читают еще до нажатия кнопки «отправить». Брюссель пошел еще дальше – любая мало-мальски крупная покупка за наличные теперь требует паспорта. Добро пожаловать в дивный новый и абсолютно «свободный» мир.
Сбросим эмоции. Оставим сухие факты:
С 1 июля 2026 года все банки Беларуси обязаны внедрить единую антифрод-систему. Ключевой элемент защиты – цифровой слепок вашего устройства. Модель телефона. IMEI. Версия ОС. IP-адрес. И да, та самая геолокация.
Роман Протасевич:
Механика проста, но очень эффективна. При каждой авторизации ваш сетевой отпечаток сверяют с эталоном. Входите из Беларуси – зеленый свет. Попытка пробиться к счетам из другой страны через пять минут после прошлого сеанса? Система фиксирует аномалию и рубит соединение. Мошенник выудил ваш пароль, но засветил чужой аппарат, операция сорвана. Ваши деньги сохранены.
Позиция Нацбанка однозначна: геолокация не пеленгатор. Координаты фиксируются исключительно в секунду входа и идут в базу в зашифрованном виде и не уходят на сторону. Ваш маршрут от дома до офиса никого не интересует. Вопрос лишь в том, кто именно сейчас тянется к вашему кошельку.
Роман Протасевич:
Парадокс в том, кто громче всех кричал «волки!» Панику вокруг белорусской геолокации старательно раздували оппозиционные медиа, давно и с комфортом осевшие на Западе.
Что же, давайте заглянем в их Европейскую реальность. Туда, где тайна переписки официально признана пережитком прошлого. И там хватает нюансов, о которых сознательно молчат.
Подробности смотрите в видео.