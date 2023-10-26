Зал героической обороны, комната полковника императорской армии. Побывали в новом патриотическом центре «Виктория»

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Давайте узнаем, как именно отважные медики спасали жизни бойцов в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Как составляли важные стратегические планы и чем увлекались люди прошлого? Сделать шаг в историю предлагают создатели нового центра военно-патриотического воспитания. Тут дети могут окунуться в атмосферу XX века и увидеть своими глазами главные реликвии ушедшей эпохи.

Елена Орлова, директор ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Виктория» г. Минска»:

Наш центр патриотического воспитания «Шаг в историю» был открыт летом этого года. Предшествовала, конечно, огромная работа в учреждения образования Партизанского района. В 2021 году был создан клуб «Партизанский» при помощи общественного объединения «Будем помнить», в который вошли старшеклассники нашего района. И уже за несколько лет ребята приняли участие в реконструкциях, которые были организованы в Брестской крепости, «Партизаны Полесья» – фестиваль. Зал героической обороны поражает своим масштабом. У входа посетителей встречает мемориальный стенд, посвященный детям-партизанам.

Алексей Коробущенко, заместитель председателя историко-патриотического общественного объединения «Будем помнить»:

Это два пионера-героя, два белоруса. Два молодых человека, которые пожертвовали самым дорогим, что у них есть, – своей жизнью. И оба совершили подвиг, за который были удостоены высокого звания Героев Советского Союза. Это Марат Казей и Зина Портнова, которых мы все прекрасно знаем.

Вероника Макаревич:

Прямо сейчас мы находимся в кабинете времен Первой мировой войны. Каждый предмет интерьера уникален и обладает богатой историей. К примеру, эта знаменитая швейная машинка – звезда XIX века.

Или медный котелок 1887 года.

Внимание! Яркий представитель окопного творчества – подсвечник, выполненный из осколков гранаты и гильзы.

Интерьер на пять звезд! В комнате полковника русской императорской армии немало уникальных реликвий. Среди них нарядный китель, суконный стол с разложенной на нем картой, солдатская фляга из прочного стекла и центральная делать – известный портрет Николая II.

А вот и госпиталь, где отважные медики боролись за жизнь солдат. Чистота и стерильность – превыше всего. В лазарете гости центра могут познакомиться с уникальными инструментами. Они свидетели Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Алексей Коробущенко:

Здесь клеймо 1941 года. Может, кому-то этим инструментом оказывали помощь. Пенициллин – это лекарство спасло много человеческих жизней.

Это специальное приспособление для промывки глаз! Заливалось лекарство – и на глаз. Оно даже такую форму имеет. А теперь добро пожаловать в оружейную.

Вы держите винтовку, которая была выпущена в 1941 году. Наверное, она участвовала в тех событиях Великой Отечественной войны. Представляете, с какой энергетикой эта винтовка. Воевали с ней наши деды, прадеды, защищали нашу Родину. Понятно, что здесь все сделано так, что она уже никогда не причинит вред, никогда не выстрелит. Когда детки ее берут, смотрят, как она работала, маршируют с ними.

– Хочу вам дать подержать легендарный ППШ, с которым тоже воевали наши деды.

– Я не представляю, как можно с этим бегать.

– В снаряженном виде почти шесть килограммов. Играя, обучай – негласный девиз нового проекта. В рамках клуба регулярно проходят занятия для учащихся столичных школ.

– К какому периоду истории можно отнести мою форму?

– Война.

– Согласен. А какая война?

– Великая Отечественная.

– А вот это вот что такое?

– Телефон.

– Как он работает?

– Например, номер вот так набирать. Этот домашний телефон, картины, кровать и даже стеганые одеяла – каждый экспонат имеет свою богатую историю.

Мария Лапуцкая, председатель историко-патриотического общественного объединения «Будем помнить»:

Например, шкаф привезен, чемоданы, стол и стулья – все из сельской местности от бабушек, которые бережно сохранили это имущество.

Старинное немецкое пианино August Förster принадлежало моей прабабушке. Бабушка его сберегла в тяжелое время. Трогательный уголок памяти – еще одна изюминка военно-патриотического центра.