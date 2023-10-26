Кочанова: в современном мире работа идеологов выходит на первый план
Новости Беларуси. О кадровой политике и идеологическом обеспечении столицы говорили 26 октября на заседании Мингорисполкома. Оно прошло с участием председателя Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание обратили на то, что на каждом предприятии должна быть выстроена четкая идеологическая вертикаль. Важен качественный и оперативный подбор сотрудника для выполнения ответственной миссии. Он обязан не только знать и чувствовать морально-психологическую ситуацию в коллективе, но и создавать все условия для созидательного микроклимата.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Для нас не должно быть каких-то нерешаемых вопросов, которые поступают от коллективов, от населения. Идеолог – это как раз тот человек, который должен полностью погрузиться в эту проблему. И самое главное – никогда не сторониться ее. Острые вопросы есть всегда, но мы понимаем, что каждый вопрос – это судьба человека, жизнь человека, это его отношение к тому, что сегодня происходит с той или иной организацией, да и в целом в стране. Сегодня идеологическая вертикаль Минска выстроена. Это более тысячи работников организаций и предприятий города Минска.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В современном мире, когда меняются традиционные ценности, когда происходит переформатирование мироустройства, конечно, работа идеологов выходит на первый план. Тогда, когда надо уметь донести людям правдивую информацию о том, что происходит не только на твоем предприятии или в организации, а в целом в мире, в стране. Конечно, мы этому вопросу уделяем особое внимание.
На заседании обсудили и другие темы. Среди прочих – оказание медицинской помощи лицам с алкогольной зависимостью. В Минске уже приступают к работе по строительству специализированного центра, чтобы усилить наркологическую службу. Это позволит вывести на новый уровень реабилитацию людей с зависимостью и их психологическую поддержку.