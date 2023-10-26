Кочанова: в современном мире работа идеологов выходит на первый план

Новости Беларуси. О кадровой политике и идеологическом обеспечении столицы говорили 26 октября на заседании Мингорисполкома. Оно прошло с участием председателя Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание обратили на то, что на каждом предприятии должна быть выстроена четкая идеологическая вертикаль. Важен качественный и оперативный подбор сотрудника для выполнения ответственной миссии. Он обязан не только знать и чувствовать морально-психологическую ситуацию в коллективе, но и создавать все условия для созидательного микроклимата.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Для нас не должно быть каких-то нерешаемых вопросов, которые поступают от коллективов, от населения. Идеолог – это как раз тот человек, который должен полностью погрузиться в эту проблему. И самое главное – никогда не сторониться ее. Острые вопросы есть всегда, но мы понимаем, что каждый вопрос – это судьба человека, жизнь человека, это его отношение к тому, что сегодня происходит с той или иной организацией, да и в целом в стране. Сегодня идеологическая вертикаль Минска выстроена. Это более тысячи работников организаций и предприятий города Минска.