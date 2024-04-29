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Лукашенко заслушал доклад Косинца и Мицкевича, поставив задачи по выстраиванию работы ВНС

29 апреля 2024 16:31
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Новости Беларуси. Глава государства, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заслушал по селекторной связи доклад заместителя председателя ВНС Александра Косинца и начальника секретариата Валерия Мицкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Лукашенко заслушал доклад Косинца и Мицкевича, поставив задачи по выстраиванию работы ВНС-1

Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания:
Первая задача обеспечить эффективную работу Президиума Всебелорусского народного собрания и секретариата. Президиум включает в себя 15 человек. Единственным на профессиональной основе работающим человеком в этом Президиуме являюсь только я, остальные на функциональной основе будут выполнять свои поставленные перед ними задачи. Причем впервые Президиум будет собираться не ради голосования и услышать какие-то цели, задачи, а каждый, исходя из своих профессиональных навыков, умений, опыта, будет курировать определенное направления. Глава государства поставил задачу, чтобы каждый делегат Всебелорусского народного собрания ежедневно, ежечасно участвовал в ее работе. Это не прежние собрания, которые проводились от одного съезда до другого. Съезд седьмой, который провел свое первое заседание, обсудил все вопросы организационного характера, утвердил доктрины, концепции, национальной безопасности, военной.

Помимо того, в последующем будет проводить ежегодное заседание, а Президиум не реже одного раза в полугодие, где будут обсуждаться важнейшие вопросы социально-экономического развития нашего государства, нашей национальной безопасности, жизни людей, строительства государства для народа, для того, чтобы действительно мы вместе строили сильную, процветающую Беларусь. И в этом будет участвовать каждый делегат Всебелорусского народного собрания. Мы дойдем до самого последнего хутора, но мы будем видеть, как живет народ, определять его чаяния, осуществлять заботу для того, чтобы у нас было мощное, свободное, суверенное государство. Ну и третья задача, которая была поставлена сегодня главой государства, нам дана одна неделя, чтобы положить ему на стол план, программу Всебелорусского народного собрания, работу Президиума, даты, заседания, каким образом будут нагружены люди, будут выполнять свои функциональные обязанности, проекты.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Александр Косинец # Валерий Мицкевич

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