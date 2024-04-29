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Марина Василевская встретилась со студентами Академии управления

29 апреля 2024 13:47
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О космосе из первых уст смогли услышать студенты Академии управления при Президенте. С ними в непринужденной обстановке встретилась первый космонавт в истории нашей независимости Герой Беларуси Марина Василевская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Василевская встретилась со студентами Академии управления-1

Студенты признаются, к диалогу подготовились заранее. Много спрашивали о том, как проходила подготовка к полету, было ли страшно, о первых эмоциях после взлета и приземления. И конечно же, о научных экспериментах, которые помогут сделать большой шаг для отечественной науки.

Марина Василевская встретилась со студентами Академии управления-4

Даниил Василюк, студент Академии управления при Президенте Беларуси:
У меня с детства была мечта полететь в космос, как у любого ребенка. И сегодня можно сказать, что частично моя мечта сбылась. Потому что пообщаться с человеком, побывавшем в космосе, это что-то новое, интересное.

Марина Василевская встретилась со студентами Академии управления-7

Иван Волчок, студент Академии управления при Президенте Беларуси:
На мой взгляд, Марина Витальевна Василевская является примером для молодых ребят, таких как я, патриотов нашей страны. Потому что относительно небольшой шаг в сфере космонавтики для меня как для обывателя, но значительный шаг для суверенной Беларуси.

Марина Василевская встретилась со студентами Академии управления-10

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
Время прошло еще немного, и я счастлива быть у нас на Родине и делиться своим опытом. Особенно для меня символично, что сегодня я нахожусь в Академии управления при Президенте, так как я патриот своей страны и люблю своих людей. Конечно, для меня очень важно быть сегодня здесь, со студентами, с руководством, делиться своим опытом, своим счастьем, тем, что я увидела, с ребятами. И я знаю, что для них это очень важно.

Марина Василевская встретилась со студентами Академии управления-13

Услышать о космических просторах смогут жители всей страны. В планах у Марины Василевской провести десятки подобных встречи с белорусами.

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская

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