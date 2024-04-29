Марина Василевская встретилась со студентами Академии управления

О космосе из первых уст смогли услышать студенты Академии управления при Президенте. С ними в непринужденной обстановке встретилась первый космонавт в истории нашей независимости Герой Беларуси Марина Василевская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты признаются, к диалогу подготовились заранее. Много спрашивали о том, как проходила подготовка к полету, было ли страшно, о первых эмоциях после взлета и приземления. И конечно же, о научных экспериментах, которые помогут сделать большой шаг для отечественной науки.

Даниил Василюк, студент Академии управления при Президенте Беларуси:

У меня с детства была мечта полететь в космос, как у любого ребенка. И сегодня можно сказать, что частично моя мечта сбылась. Потому что пообщаться с человеком, побывавшем в космосе, это что-то новое, интересное.

Иван Волчок, студент Академии управления при Президенте Беларуси:

На мой взгляд, Марина Витальевна Василевская является примером для молодых ребят, таких как я, патриотов нашей страны. Потому что относительно небольшой шаг в сфере космонавтики для меня как для обывателя, но значительный шаг для суверенной Беларуси.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Время прошло еще немного, и я счастлива быть у нас на Родине и делиться своим опытом. Особенно для меня символично, что сегодня я нахожусь в Академии управления при Президенте, так как я патриот своей страны и люблю своих людей. Конечно, для меня очень важно быть сегодня здесь, со студентами, с руководством, делиться своим опытом, своим счастьем, тем, что я увидела, с ребятами. И я знаю, что для них это очень важно.