Pepper X – самый острый перец на планете! Узнали, для чего он применяется
До 2017 года «Каролинский жнец» считался самым острым перцем в мире. Пока не появился он – Pepper X. Официально – самый жгучий на планете. Новый сорт оказался настолько острым, что его решились попробовать лишь пять человек, в том числе и сам автор-селекционер Эд Карри. После этой дегустации он шесть часов приходил в себя, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
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Эдишер Кваташидзе, шеф-повар:
Есть в мире перец Pepper X. Его, наверное, невозможно добавлять в блюда, потому что у него острота 2,7 миллиона единиц [по шкале Сковилла – прим. ред.] Используют для медицины и для баллончика, которым брызгают в глаза. Из этого делают еще краски, красят яхты.
С точки зрения науки, за остроту перца отвечает капсаицин. Он активирует в нашем организме термочувствительный рецептор, который предупреждает наш мозг о критическом изменении температуры, и тот в ответ посылает сигнал боли. То есть наш организм воспринимает порцию халапеньо как прикосновение к раскаленной сковороде.
Подробности в видео.