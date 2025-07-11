Pepper X – самый острый перец на планете! Узнали, для чего он применяется

До 2017 года «Каролинский жнец» считался самым острым перцем в мире. Пока не появился он – Pepper X. Официально – самый жгучий на планете. Новый сорт оказался настолько острым, что его решились попробовать лишь пять человек, в том числе и сам автор-селекционер Эд Карри. После этой дегустации он шесть часов приходил в себя, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Куркума снижает воспаления при артрите! Рассказываем о полезных свойствах специй

Эдишер Кваташидзе, шеф-повар:

Есть в мире перец Pepper X. Его, наверное, невозможно добавлять в блюда, потому что у него острота 2,7 миллиона единиц [по шкале Сковилла – прим. ред.] Используют для медицины и для баллончика, которым брызгают в глаза. Из этого делают еще краски, красят яхты.