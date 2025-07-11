К чему может привести переизбыток соли в организме? Объяснил эксперт

Соль – единственная специя, без которой мы просто умрем. Электролиты, нервные импульсы, жизнь клеток – все зависит от нее. Но сегодня мы потребляем ее в два раза больше нормы. Она тихий убийца, вызывающий гипертонию и инфаркты, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Игорь Зайцев, ведущий научный сотрудник РНПЦ «Неврологии и нейрохирургии», к.м.н., доцент:

Соль очень нужна. Это базовый электролит. В норме, когда у человека все хорошо, потребность в поваренной соли – 5 граммов. Избыток поваренной соли может быть постепенно фатален, поскольку соль не только поднимает нагрузку на органы детоксикации, на почки, это крепкий орган, но в первую очередь страдает сердце.

Хроническая задержка соли в организме человека ведет к проблемам перегрузки сердца, перегрузки сосудов, это артериальная гипертензия. Весь мир работает на снижение соли в рационах. Стоит к этому прислушаться. Отсутствие – плохо, но избыток тоже фатален.

Полностью отказаться от соли сложно, как ни крути, она делает блюдо вкуснее. Но сократить ее количество помогут специи.