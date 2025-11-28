Кондитерские фабрики выпустят около 3 миллионов новогодних подарков

Кондитерские фабрики Беларуси готовятся к Новому году. Уже начата отгрузка праздничной продукции в магазины. Всего предприятия «Белгоспищепрома» планируют выпустить около 3 миллионов коробок подарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще летом они определились с дизайном упаковок и наполнением. Внутрь помимо сладостей кладут и мягкие игрушки. Чтобы выполнить все заказы, на столичной кондитерской фабрике запустили дополнительные производственные линии, специалисты работают в три смены.

Ксения Гершончик, заместитель начальника управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром»:

Мы надеемся, что сможем удовлетворить спрос любого потребителя. Новогодний ассортимент представлен различными видами упаковки: от 300 грамм до трехкилограммовой продукции. При чем хочется отметить, что данные наборы содержат высокое количество шоколада или шоколадной продукции. В новогодних подарках вы можете увидеть как и традиционные любимые наши кондитерские изделия, так и наши новинки.

Большая часть продукции поступает на прилавки отечественных магазинов. Покупают белорусские сладости и за рубежом. Только в 2024 году крупнейшее минское кондитерское предприятие поставило в Россию около 5 тысяч тонн изделий.