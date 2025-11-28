Посольства Беларуси и России организовали в Бельгии дискуссию по безопасности в Евразии

Платформа для предметного и заинтересованного обмена мнениями о перспективах укрепления безопасности и интеграционных процессов на евразийском пространстве. Посольства Беларуси и России организовали в Бельгии дискуссию, которая вызвала живой интерес зарубежной аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее участникам представили видеоподборку ключевых выступлений III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Белорусско-российское видение Евразийской хартии многополярности в XXI веке может стать обновленной основой для формирования всеобъемлющей инклюзивной архитектуры безопасности в Евразии, заявил временный поверенный Беларуси в Бельгии Сергей Панасюк.

Пока же односторонние действия ряда западных стран, подрывающие принцип равной и неделимой безопасности, создают дополнительные риски для континентальной стабильности.