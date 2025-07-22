Лукашенко: надо не раскачиваться, а бурить с умом и с внедрением новых технологий

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В нынешнем году мы планируем выйти на те 2 миллиона тонн нефти для выполнения задач. Неплохо, но что в перспективе? Как дальше будем обеспечивать интенсивность освоения новых месторождений? Есть вопросы и к научно-производственному центру по геологии. В обновление материально-технической базы вложено почти 35 миллионов рублей, а фактические темпы выполнения работ по разведке новых месторождений низкие. За 2024 год обеспечен прирост запасов нефти в 91 тысячу тонн в два раза к уровню 2023 года. Но план на текущий год сформированы в меньшем объеме – только 70 тысяч тонн или 77 % к уровню прошлого года. То есть мы в своих планах и своих конкретных действиях уже опять начали снижаться. Почему такое падение происходит? Конечно, нефтедобывающая отрасль, как я сказал, уже является одной из самых высокозатратных. Я точно знаю, что у нас здесь резервы есть, как и в любом направлении нашей деятельности. Поэтому надо не раскачиваться, а, как говорил известный персонаж, бурить и бурить, но бурить с умом и с внедрением новых технологий. Любые бурения, любая геологоразведка должна быть оправдана.