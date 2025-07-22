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Лукашенко: надо не раскачиваться, а бурить с умом и с внедрением новых технологий

22 июля 2025 10:33
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Александр Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и осваивать новые месторождения. Президент провел совещание по вопросам добычи углеводородного сырья. Тему широко обсуждали в 2024 году, тогда же была поставлена задача более интенсивно осваивать собственные месторождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: надо не раскачиваться, а бурить с умом и с внедрением новых технологий-2

Правительство подготовило план-график проведения геологоразведочных работ. Однако, как отметил глава государства, сроки затянуты. Что касается увеличения объемов добычи, положительные подвижки есть. Начиная с 2016 года, когда был зафиксирован рекордный минимум по добыче «черного золота», ежегодное бурение скважин увеличено в 2,5 раза, что обеспечивает в среднем плюс 20 тысяч тонн нефти в год. 

Лукашенко: надо не раскачиваться, а бурить с умом и с внедрением новых технологий-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нынешнем году мы планируем выйти на те 2 миллиона тонн нефти для выполнения задач. Неплохо, но что в перспективе? Как дальше будем обеспечивать интенсивность освоения новых месторождений? Есть вопросы и к научно-производственному центру по геологии. В обновление материально-технической базы вложено почти 35 миллионов рублей, а фактические темпы выполнения работ по разведке новых месторождений низкие. За 2024 год обеспечен прирост запасов нефти в 91 тысячу тонн в два раза к уровню 2023 года. Но план на текущий год сформированы в меньшем объеме – только 70 тысяч тонн или 77 % к уровню прошлого года. То есть мы в своих планах и своих конкретных действиях уже опять начали снижаться. Почему такое падение происходит? Конечно, нефтедобывающая отрасль, как я сказал, уже является одной из самых высокозатратных. Я точно знаю, что у нас здесь резервы есть, как и в любом направлении нашей деятельности. Поэтому надо не раскачиваться, а, как говорил известный персонаж, бурить и бурить, но бурить с умом и с внедрением новых технологий. Любые бурения, любая геологоразведка должна быть оправдана.

# Александр Лукашенко # Нефть в Беларуси

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