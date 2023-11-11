Головченко о технопарке: на 1 рубль вложений – мы имеем 15 рублей выпуска продукции

О том, что на конкретные задачи и потребности экономики должна работать наука, сегодня заявил Роман Головченко. Премьер-министр посетил центральную площадку Минского городского технопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улице Солтыса расположились 43 предприятия-резидента. Всего парк оказывает поддержку и создает благоприятные условия для 54 компаний. С 2011 года резиденты парка выпустили продукции на 500 миллионов рублей. Эта и две другие производственные локации парка динамично развиваются. Напомним, ряд поручений по проведению качественной реконструкции в 2023 году дал глава государства.

Премьер-министр ознакомился с производством электрических агрегатов, элементов умного города, систем управления транспортом, медицинских препаратов и не только. Как отметил Роман Головченко, деньги, которые вкладываются государством в разработки и научно-техническую деятельность, дают свою отдачу.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

На один рубль вложенных средств мы имеем в этом году порядка 15 рублей выпуска инновационной продукции. Меньше 10 – такого коэффициента нет. Наша задача состоит в том, чтобы вся наша наука работала исключительно на конкретные задачи, потребности отечественной экономики. Если она не востребована по какой-то причине полностью в отечественном секторе, она должна быть упакована в продаваемую оболочку, то есть мы должны продавать технологии.

В планах по развитию Минского городского технопарка – дальнейшее расширение площадей и привлечение новых резидентов, которым обещают поддержку на всех этапах: от бытовых вопросов до поиска зарубежных партнеров.