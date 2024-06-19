Лукашенко: я всегда поддерживаю трудящихся, но чтобы что-то требовать, надо работать

Оперативно реагировать на вопросы и нужды трудящихся. На это Президент ориентировал председателя Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юрий Сенько в должности руководителя крупнейшего общественного объединения с апреля, сегодняшний доклад по теме на высшем уровне для него был первым. Глава государства подробно расспросил о ситуации в организации, в том числе с критической точки зрения. Отдельно остановились на вопросах помощи ФПБ аграриям в период уборочной кампании. Александр Лукашенко подчеркнул, что поддержка должна быть практической и не ограничиваться контролем отдельных нюансов. Ведь надзорных органов в стране достаточно. Профцентр Федерации профсоюзов сегодня состоит из 15 отраслевых, и Министерство сельского хозяйства является крупнейшим из них, объединяет 400 тысяч человек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо никому напоминать, что это огромнейшая партия. Можно сказать так: это государственные люди, патриотичные в своем подавляющем большинстве. Но как внутри профсоюзной организации, так и со стороны населения есть немало претензий к профсоюзам. То где-то там малоактивны, то забюрократизировались, то не оказали помощь и поддержку. Это будет всегда, это естественно – такая огромная организация, но стремиться надо к лучшему. Надо делать так, чтобы бюрократии было меньше. Потому что это народная партия, народные профсоюзы. Подробности.

Как подчеркнул глава государства, жалобы будут всегда, но надо стремиться к лучшему. Тем более, многое сделано. Сегодня в Беларуси действует 24 тысячи профсоюзных организаций, а сверх льгот, предусмотренных Трудовым кодексом, заключено порядка 18 тысяч коллективных договоров, что делает рабочие условия еще более качественными. О том, что ФПБ не пустышка, а объединение, которое действительно разрешает возникающие вопросы, говорит и численность организации – сегодня она объединяет порядка 4 миллионов работников. Как подчеркнул председатель ФПБ, услышать каждый коллектив позволяет уникальная система трехстороннего представительства: когда правительство, работники и наниматели собираются за одним столом для решения имеющихся вопросов. Сегодня на повестке – права работающих пенсионеров. Сенько рассказал, как будут стимулировать пенсионеров Беларуси продолжать работать.

Также ФПБ продолжит деятельность в части мониторинга за ценами, но с учетом поручения Президента: профсоюзы должны найти свою нишу и дополнять работу правительства и Министерства антимонопольного регулирования, не мешая им. Кроме того, Александр Лукашенко поручил продолжать работу с Международной организацией труда. Продолжая тему международного сотрудничества, Александр Лукашенко вспомнил время, когда Юрий Сенько представлял интересы Беларуси в Китае. Александр Лукашенко:

Как устроился, возвратившись из Китая?