Сенько рассказал, как будут стимулировать пенсионеров Беларуси продолжать работать

Глава государства дал ряд поручений. Так, например, не позднее третьего квартала 2024 года нужно разобраться с правами работающих пенсионеров. Государство заинтересовано в том, чтобы люди с опытом и силами продолжали свою деятельность.

Президент принял с докладом главу Федерации профсоюзов Беларуси. Юрий Сенько в должности руководителя крупнейшего общественного объединения страны с апреля, и этот доклад по теме на высшем уровне был для него первым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

К примеру, пенсионер вышел на пенсию, он получает коэффициент 1,45, а по законодательству сегодня он может получать, продолжая работать, не более 1,3. И эту разницу он недополучает. Только на работников сельского хозяйства распространяется условие, что работник сельского хозяйства получает свой коэффициент и дальше. Поэтому была поставлена задача: внести сегодня нормативный акт, который будет позволять пенсионерам работать и дальше. Это будет важный элемент, когда человек, уже имеющий прекрасный опыт работы, являющийся хорошим специалистом, его не надо обучать, вместе с тем он еще имеет много сил и желание трудиться продолжать. Он может еще качественно многие годы выполнять задачи, при этом сохранить для него его уже наработанный коэффициент. Плюс заработная плата для него будет очень хорошим стимулом для продолжения работы в тех направлениях, которые мы сегодня видим необходимым сохранить для работающих пенсионеров.

Работа в сельском хозяйстве. У нас большой, сильный отраслевой профсоюз сельского хозяйства, который продолжает выполнять задачи, которые ранее ставились перед профсоюзными ячейками и руководителями. Наши профсоюзные работники постоянно присутствуют, работают на сельхозплощадках, которые сегодня под большим вниманием со стороны государства. Наша же задача – это задачи контроля производственного травматизма, наличие средств индивидуальной защиты – обязательные условия. К сожалению, имел место буквально недавно факт гибели одного из работников предприятия именно по причине того, что были некачественные средства индивидуальной защиты. Здесь мы должны все сделать очень четкие и жесткие выводы в отношении продолжения работы, контроля за этой ситуацией. И профсоюзы – технические, правовые инспекторы – будут постоянно контролировать этот вопрос.