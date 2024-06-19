Сэндвич с ростбифом, томатами и горчицей. Готовим сытный завтрак

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас сэндвич с ростбифом. Для этого блюда нам понадобится: говядина, томаты свежие, хлеб тостовый, красный лук, хрен, сладкая горчица, салат ромэн.

Приступаем к приготовлению. Нарезаем томат кружочками, красный лук нарезаю полукольцами. Наши ингредиенты готовы, осталось только обжарить ростбиф и собрать сэндвич. Разогреваем сковородку, добавляем на нее растительное масло, хорошенько прогреваем. Мясо нужно запечатать, чтобы оно осталось сочным внутри. Ростбиф – это классическое английское блюдо, которое готовится с XVI века. Для его приготовления берут две части говядины – это длиннейшая мышца либо подвздошная мышца. Он готовится на очень сильно разогретой сковородке, запечатывается, даже обжигается со всех сторон, что позволяет ему остаться внутри сочным.

Берем говядину, обжариваем на сильном огне по три минуты с каждой стороны. Пока жарится мясо, подсушим хлеб. Разогреваю сковородку, смазываю ее маслом и кладу ломтик хлеба. Обжариваю его с двух сторон до золотистой корочки. Поджаривание хлеба добавляет ему текстуры и аромата и позволяет не так быстро размокнуть после того, когда мы на него положим мясо. После того как мы запечатали мясо, уменьшаем температуру в половину и закрываем крышкой.

Начинаем собирать сэндвич. Берем подсушенный хлеб, смазываем его горчицей. Горчица придаст сэндвичу пикантность, сделает его более ароматным. Листья салата укладываем. Ромэн идеально подходит для сэндвичей, он достаточно хрустящий, сочный, при этом имеет форму хлеба. Сверху на листья салата укладываю лук.

Сейчас нам понадобится ростбиф. Ростбиф нарезаем тонкими слайсами. Ростбиф у нас прожарки медиум рэйр, температура внутри мяса 55-58 градусов. Ростбиф нарезаем очень тонко, сверху солю, добавляю черный молотый перец и выкладываю сверху на лук. Сверху на мясо укладываю свежий томат. Верхнюю крышку смазываю красным хреном и закрываю наш сэндвич.