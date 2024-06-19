«Страха не было». Ветеран Великой Отечественной поделился воспоминаниями о войне

Как много боли принесла Великая Отечественная война людям. Только те люди, которые сумели пережить ее, могут понять, какое же страшное значение несет это слово. Эта война была самой жестокой, самой разрушительной и самой масштабной по количеству жертв во все века. Против Советского Союза воевали не только Германия, но едва ли ни вся Европа. Все же мы одолели многократно превосходящие силы врагов, потому Победу в этой войне мы именуем Великой.

Петр Сапогов, участник Великой Отечественной войны:

Война как началась, так уже в деревне все знали, потому что оккупацию сделали города Гомеля немцами. Петр Федорович Сапогов, участник Великой Отечественной войны, родился 15 апреля 1926 года в деревне Калиновка Гомельского района. Когда началась война, ему было 15 лет. Петр Сапогов:

Там семья была, отец там жил, дом свой имели. У нас было семь детей. В оккупации жили, как могли, так и жили очень плохо. Землю там поделили по участкам люди уже, огороды стали свои, колхозов не было. Меньшие деревушки сожгли, а люди в лес поудирали. Мы жили в деревне, дворов 70 было, и наш дом спалили. Когда фашисты сожгли родную деревню Калиновку и соседние деревни, семье Сапоговых, в которой было семеро детей, пришлось переехать в деревню Телеши к сестре матери. Для юного Пети эти события стали потрясением, он с ужасом и ненавистью смотрел на оккупантов. Петю, как и другую деревенскую молодежь, немцы могли забрать в рабство и увезти в Германию, поэтому парень и вся его семья ушли жить в лес.

Петр Сапогов:

Жили в лесах, даже семьями жили, чтобы немцы не забрали. Травой этой накрывали от дождей. Так лето еще было – хорошо. Я в деревне жил, а потом уже партизаном был тоже. Отвозил партизан на лошади в такие места, чтобы их не поймали. Было так, что я сам ходил. Двух мостов – я сам принимал участие во взрывах. Переездные мосты через речки. В 17 лет Петя стал связным партизанского отряда, который располагался под Речицей. Он наравне со взрослыми участвовал в военных операциях. В начале января 1944 года Петра Сапогова мобилизовали в Красную армию и направили служить на Волховский фронт под Ленинград. До прорыва блокады оставались считаные дни, но фашисты яростно сопротивлялись. Петр Федорович попал в прожекторные войска. Петр Сапогов:

Наши немцев прогнали из города в октябре. В ноябре пришли мы уже в деревню к родственникам, и меня сразу в армию забрали. Мне 18 лет было тогда. Меня послали на освобождение города Ленинграда. Зенитчиком был, а потом прожекторные войска. Наводил прожектора, чтобы сбивать самолеты. Самолеты освещали снизу, тогда хорошо стрелять из пушек. Молодые девочки летчиками были, тоже они летали сбивать точки немецкие. Кукурузники, двукрылые такие самолеты. Немцев – их же сбивали, они тоже боялись летать. Сбивали наших девочек тоже.