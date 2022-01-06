В Беларуси обсуждается вопрос создания совета по исторической политике

Новости Беларуси. Историческая политика является фактором национальной безопасности Беларуси. 6 января Президент провел масштабное совещание по вопросам сохранения героического наследия и правды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Историческая политика является фактором национальной безопасности Беларуси. 6 января Президент провел масштабное совещание по вопросам сохранения героического наследия и правды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
По итогу пришли к тому, что все предложения систематизируют и предоставят Президенту, с координацией тоже разобрались. Участники совещания единогласно поддержали необходимость ядра, где бы концентрировались знания и знающие.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Обсуждался вопрос создания на общественных началах совета по исторической политике. Поставлена задача – определить, на базе какой государственной структуры осуществить координацию этой деятельности. Вероятнее всего, это будет либо Академия наук, либо какой-то еще другой орган. То есть те же специалисты, но больше координации в научно-исследовательской работе, подготовке специалистов и для школ, для вузов, подготовке диссертационных тем.
Лукашенко: я в деталях вас предупредил о том, что будет. Вот оно и происходит. Подробнее здесь.