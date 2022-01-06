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В Беларуси обсуждается вопрос создания совета по исторической политике

06 января 2022 17:28
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Новости Беларуси. Историческая политика является фактором национальной безопасности Беларуси. 6 января Президент провел масштабное совещание по вопросам сохранения героического наследия и правды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси обсуждается вопрос создания совета по исторической политике-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
По итогу пришли к тому, что все предложения систематизируют и предоставят Президенту, с координацией тоже разобрались. Участники совещания единогласно поддержали необходимость ядра, где бы концентрировались знания и знающие.

В Беларуси обсуждается вопрос создания совета по исторической политике-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Обсуждался вопрос создания на общественных началах совета по исторической политике. Поставлена задача  определить, на базе какой государственной структуры осуществить координацию этой деятельности. Вероятнее всего, это будет либо Академия наук, либо какой-то еще другой орган. То есть те же специалисты, но больше координации в научно-исследовательской работе, подготовке специалистов и для школ, для вузов, подготовке диссертационных тем.

Лукашенко: я в деталях вас предупредил о том, что будет. Вот оно и происходит. Подробнее здесь.

# Год исторической памяти # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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