В Беларуси обсуждается вопрос создания совета по исторической политике

Алена Сырова, политический обозреватель: По итогу пришли к тому, что все предложения систематизируют и предоставят Президенту, с координацией тоже разобрались. Участники совещания единогласно поддержали необходимость ядра, где бы концентрировались знания и знающие.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Обсуждался вопрос создания на общественных началах совета по исторической политике. Поставлена задача – определить, на базе какой государственной структуры осуществить координацию этой деятельности. Вероятнее всего, это будет либо Академия наук, либо какой-то еще другой орган. То есть те же специалисты, но больше координации в научно-исследовательской работе, подготовке специалистов и для школ, для вузов, подготовке диссертационных тем.