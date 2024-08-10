Лукашенко: я проехал по центру вашего «Купаловского» – не скажу, что уже совсем катастрофа

В основе внешней политики Беларуси – исключительно миролюбие. И воевать – точно не наш путь. К чему призываем и тех, кто пытается разговаривать с нами с позиции силы. Сегодня наша главная общая задача – уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться с текущими задачами. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки по Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим утром Президент прибыл в агрогородок Городец, чтобы обсудить работу холдинга «Купаловское». Александру Лукашенко предложили создать в Шкловском районе крупный агрокомбинат. Для этого необходимо объединить несколько сельхозпредприятий в одну интеграционную структуру. Глава государства, взвесив все за и против, идею поддержал. Но при этом поставил одну из главных задач: организовать в агрохолдинге полный цикл производства. Подробности у Алены Сыровой

Даже тот, кто далек от АПК, о «Купаловском» точно слышал и видел кадры визита на одну из ферм хозяйства несколько лет назад. Это было настолько плохо и громко, что репутацию восстанавливают до сих пор. Хотя дела в холдинге наладились настолько, что, например, сегодня, завершив уборочную у себя, выезжают помогать в соседнее «Александрийское».

Михаил Крицкий, генеральный директор ОАО «Купаловское» – управляющая компания холдинга»:

Есть плюс к прошлому году – мы намолотим где-то на 30 % больше урожая. И в валовом виде больше на пять центнеров больше урожая зерновых, немного добавляем по молоку, по мясу. В принципе, хозяйства живут, развиваются, но есть определенные сложности. Не хватает у нас мест для хранения зерна, урожаи растут – негде перерабатывать. Уже мощности устарели. И этот вопрос по взаимодействию, соединению хозяйств, укрупнению актуален. Есть у нас наработки, мы работаем с «Александрийским». В прошлом году произвели на их мощностях 2,5 тысячи тонн комбикормов. Это сегодня позволит получать более высокий результат и производить нормальный комбикорм для кормления животных. Там есть и современные линии очистки семян, что тоже немаловажно. Это позволит нам лучших результатов добиться в растениеводстве. Плюс переработка – это высокая добавленная стоимость. Это уже не продажа сырья, а продажа продукции. Непосредственно молочной, мясной.

Вот и получается, что развиваться друг без друга сложно, да и смысла нет. «Купаловское» самостоятельно едва ли сможет обзавестись необходимым для переработки. «Александрийское» же при наличии возможности перерабатывать нуждается в стабильных поставках сырья. Объединить потоки и оптимизировать работу пяти отдельно функционирующих хозяйств – в составе «Купаловского» три сельхозорганизации, есть предприятия Управделами Президента «Александрийское» и «АСБ-Агро Городец» – предложил главе государства Юрий Назаров, заверив, что таким образом получится сделать единый АПК-кулак. Эффективный ли? Лукашенко: агрохолдинг «Купаловское» переходит в Управделами Президента. Подробнее.

Сейчас каждое из объединений ориентировано исключительно на свои интересы – в итоге страдают показатели всего района. В то время как все вместе эти трое – без малого 60 % здешних сельхозземель. Притом не самых худших в стране.