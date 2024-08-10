История создания легендарного советского автомобиля – о чём расскажет книга «Великая «Победа»?

Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».
«Великая «Победа». От мечты до легенды». Так называется новая книга белорусского писателя Вячеслава Бондаренко. В основе книги история создания и производства легендарного советского легкового автомобиля М-20 «Победа», который стал настоящим символом новой мирной жизни.
Вячеслав Бондаренко, автор книги:
Создавался он в тяжелейшие военные годы. В некотором отношении эта машина ровесница освобождения Беларуси. Она создавалась летом 1944-го, а в Сирию пошла в 1945-м году. Этот год для нее юбилейный. 80 лет со дня создания первого ходового экземпляра, со дня ее приемки в Кремле Сталиным. И в связи с этим была написана эта книга. Она основана на семейном архиве создателя этого автомобиля Андрея Александровича Липгарта.
Из этой книги мы можем узнать о знаменитых владельцах этой машины, о том, как она уходила на экспорт и как ее воспринимали в других странах. О том, как новенькие «Победы» участвовали в первой автомобильной гонке по маршруту Москва – Минск – Москва, это было в 1949 году. Какие разные мифы связаны с этой машиной, в том числе с ее названием. О том, сколько она стоила в автомагазине и где в Минске размещался тот единственный автосалон, где можно было купить новенький М-20.
Подробности в сюжете.