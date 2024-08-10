История создания легендарного советского автомобиля – о чём расскажет книга «Великая «Победа»?

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«Великая «Победа». От мечты до легенды». Так называется новая книга белорусского писателя Вячеслава Бондаренко. В основе книги история создания и производства легендарного советского легкового автомобиля М-20 «Победа», который стал настоящим символом новой мирной жизни.

Вячеслав Бондаренко, автор книги:

Создавался он в тяжелейшие военные годы. В некотором отношении эта машина ровесница освобождения Беларуси. Она создавалась летом 1944-го, а в Сирию пошла в 1945-м году. Этот год для нее юбилейный. 80 лет со дня создания первого ходового экземпляра, со дня ее приемки в Кремле Сталиным. И в связи с этим была написана эта книга. Она основана на семейном архиве создателя этого автомобиля Андрея Александровича Липгарта.