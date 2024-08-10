Как лечить близорукость и когда лучше обращаться к врачу? Рассказал офтальмолог клиники «Мерси»

Миопия или близорукость – это нарушение зрения, при котором человек плохо видит предметы, находящиеся на дальнем от него расстоянии. Согласно статистике, каждый четвертый человек в мире страдает от такого заболевания.

Дмитрий Сузин, врач-офтальмолог клиники «Мерси»:

Глаз – это сложная оптическая система, которая помогает человеку четко видеть все вокруг. Если говорить просто, то она состоит из нескольких основных структур, преломляющих свет – роговица и хрусталик. В норме эти структуры в комплексе преломляют свет таким образом, что лучи попадают точно на сетчатку, от нее передаются импульсы в мозг – и человек хорошо видит картинку. При миопии преломление лучей происходит неправильно. Они собираются перед сетчаткой, поэтому в мозг передается нечеткое изображение.

Частой причиной близорукости считается наследственность. Если у ваших родителей или близких родственников была близорукость, то и вы в зоне риска. Однако, кроме наследственности, на развитие близорукости влияют и другие факторы. Дмитрий Сузин:

Наиболее часто высокие нагрузки на зрение вблизи. Особенно чтение лежа, длительная работа за компьютером, с гаджетами, плохое освещение рабочего места. Сначала может возникнуть ложная близорукость. Она развивается из-за перенапряжения глазных мышц и сбоя аккомодации – способности глаза хорошо фокусироваться на различных дистанциях. Ложная близорукость лечится с помощью аппаратных методик и упражнений. Но если этого не делать, то она переходит в истинную. Плохое зрение вдаль становится постоянным. Есть еще различные причины, которые косвенно влияют на развитие близорукости. Например, кератоконус, аномалии хрусталика, гормональные нарушения и травмы глаза.

Зачастую близорукость развивается незаметно, большинство людей узнает о ней только на осмотре у офтальмолога. Реже человек ощущает устойчивое снижение зрения и обращается к специалисту за помощью. Начало развития близорукости в основном приходится на школьные годы, когда увеличивается нагрузка на зрение. Дмитрий Сузин:

Ребенок может жаловаться на быстрое утомление, головную боль, близко подходит к телевизору или не может сосредоточиться на уроках. В этот момент важно не игнорировать симптомы и обратиться к специалисту, иначе возможны осложнения, например, прогрессирование близорукости, еще большее и иногда необратимое снижение зрения.

Специалисты рекомендуют регулярно посещать детского офтальмолога, чтобы выявить проблему на ранней стадии. Чтобы определить наличие близорукости, как правило, не требуется много времени. Достаточно провести несколько специальных тестов. Однако для уточнения вида близорукости и причин ее возникновения необходимо провести более глубокую диагностику. Дмитрий Сузин:

Для коррекции близорукости существуют разные методы: от консервативных до хирургических. Выбор тактики лечения зависит от степени миопии и сопутствующих осложнений, как, например, астигматизм. Цель лечения близорукости – коррекция зрения с помощью оптимальных для пациента методик. Способы исправления миопии могут быть терапевтическими и хирургическими. Терапевтические методики включают аппаратное лечение, которое детские офтальмологи часто назначают маленьким пациентам для лечения прогрессирующей близорукости, а также подбор очков, контактных линз, ортокератологическую коррекцию. Современная медицина предлагает хирургические и лазерные методики, позволяющие восстановить остроту зрения до 100 % без очков и линз.