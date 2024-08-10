Подготовить к адаптации в социуме. Чем уникальна программа школы для детей с нарушениями слуха?

Специальная школа № 14 появилась в Минске в 1977 году. Она была создана для детей с тяжелыми нарушениями слуха. Сейчас в школе обучается 153 ученика.

Одна из главных задач этого места – подготовить учащихся к работе, самостоятельному жизненному выбору и активной адаптации в социуме.

Наталья Кравчук, директор специальной школы № 14 г. Минска:

Здесь сохранились традиции старой школы сурдопедагогики, и с удовольствием применяются инновационные подходы. Сегодня мы активно занимаемся творческим развитием детей. Сегодня спортивные достижения – это в том числе и заслуги наших педагогов.