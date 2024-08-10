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Подготовить к адаптации в социуме. Чем уникальна программа школы для детей с нарушениями слуха?

10 августа 2024 14:16
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Специальная школа № 14 появилась в Минске в 1977 году. Она была создана для детей с тяжелыми нарушениями слуха. Сейчас в школе обучается 153 ученика.

Подготовить к адаптации в социуме. Чем уникальна программа школы для детей с нарушениями слуха?-1

Одна из главных задач этого места – подготовить учащихся к работе, самостоятельному жизненному выбору и активной адаптации в социуме.

Подготовить к адаптации в социуме. Чем уникальна программа школы для детей с нарушениями слуха?-4

Наталья Кравчук, директор специальной школы № 14 г. Минска:
Здесь сохранились традиции старой школы сурдопедагогики, и с удовольствием применяются инновационные подходы. Сегодня мы активно занимаемся творческим развитием детей. Сегодня спортивные достижения – это в том числе и заслуги наших педагогов.

Подготовить к адаптации в социуме. Чем уникальна программа школы для детей с нарушениями слуха?-7

«Школа – семья, в которой рождается я» – лозунг этого учреждения. В педагогическом составе 10 учителей с нарушением слуха, а 8 из них когда-то были выпускниками школы. Каждый ученик к пятому классу уже умеет бегло считывать слова с губ преподавателя, уверенно пользуется языком жестов и хорошо артикулирует. На каждом занятии у детей есть возможность воспользоваться звукоусиливающей аппаратурой.

Подробности в сюжете.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Наталья Кравчук

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