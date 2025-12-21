Пение птиц и ароматы леса прямо в павильоне! Чем удивляет экспозиция достижений «Моя Беларусь»

Все, чем гордится страна – от новинок продовольствия до роботов. В Минском международном выставочном центре продолжается экспозиция достижений «Моя Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представлены лучшие разработки суверенного государства – в промышленности, науке, медицине, АПК, туризме.

В первом демонстрационном зале разместили восемь тематических блоков, посвященных ключевым отраслям экономики Беларуси. Так, посетителям предлагают ощутить ароматы леса, послушать пение птиц не покидая павильон. На выставке представили уникальную экологическую инсталляцию.

Мы здесь уже не первый раз и мы знаем, что здесь очень всегда интересно. Детям есть где погулять, посмотреть, изучить все наши достопримечательности Беларуси. Здесь настолько все очень интересно. Можно посетить любую выставку и вам там будет интересно, для всех-всех возрастов. Очень интересно, приходите.

Из новинок – макет Белорусской АЭС в разрезе. Его демонстрируют впервые. Целый блок экспозиции посвящен электроэнергетике страны, гибридным технологиям и мирному атому.